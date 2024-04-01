Подмосковье 01 апреля 2024, 18:33 Минтранс Подмосковья опубликовал программу ремонта дорог на 2024 год Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Ремонт муниципальных и региональных дорог запланировали в Подмосковье на 2024 году. В региональном Минтрансе уточнили, что в Московской области в порядок приведут свыше 1,1 тысячи километров покрытия.

Рабочие приступят к ремонту при наступлении благоприятных погодных условий в середине апреля, когда будет устойчивая плюсовая температура. Ознакомиться с адресной программой можно по ссылке.

Реклама

«Программа ремонта формировалась в течение года по итогам обследования дорожной сети с учетом разрушения покрытия, интенсивности движения и заторов в часы пик, наличию социально значимых объектов рядом», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, по просьбам жителей будет отремонтировано 270 участков дорог общей протяженностью 350 километров. За качеством ремонта будут следить в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».