Подмосковье 15 марта 2023, 15:41 Почти 250 переездов через железную дорогу отремонтируют в Подмосковье за год Unsplash

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Переезды через железнодорожные пути отремонтируют в 40 округах Подмосковья в этом году. В Минтрансе отметили, что новый асфальт появится в 246 пунктах.

«В этом году отремонтируем 246 железнодорожных переездов — это на 50% больше, чем в прошлом году. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

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Большой объем работ проведут в Одинцове, здесь отремонтируют более 20 пунктов. Еще 18 приведут в порядок в Пушкино, 15 — в Сергиевом Посаде.

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В Подмосковье находится более 370 переездов через железную дорогу, около 150 из них отремонтировали в прошлом году.

Губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Московской области. Он подчеркнул, что работы по реконструкции и строительству новых объектов в регионе необходимо проводить качественно и в установленные сроки.