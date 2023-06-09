Подмосковье 09 июня 2023, 19:55 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 9 июня РИА «Новости»

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Загруженность на дорогах Подмосковья вечером 9 июня составляет шесть баллов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Затруднения в движении наблюдают на внешней стороне МКАД и съездах в сторону области. Пробки образовались на Ленинградском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Можайском, Носовихинском, Горьковском, Щелковском, Ярославском и Дмитровском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон».

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Также в ведомстве водителей призвали быть внимательными во время движения в связи с увеличением количества транспорта на дорогах. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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