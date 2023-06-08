Подмосковье 08 июня 2023, 19:24 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 8 июня составляют 5 баллов Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области оценили в пять баллов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Пробки наблюдаются на съездах с МКАД в сторону области, а также на Можайском, Ленинградском, Волоколамском, Рублёво-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Горьковском и Ярославском шоссе.

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Также в ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию на дорогах. О чрезвычайных ситуациях необходимо сообщить по номеру 112.

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