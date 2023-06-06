Подмосковье 06 июня 2023, 19:46 Минтранс Подмосковья сообщил о четырехбалльных пробках вечером 6 июня Unsplash

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Загруженность на дорогах Подмосковья вечером 6 июня составляет четыре балла. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса

Затруднения в движении наблюдаются на Волоколамском, Рублево-Успенском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Щелковском, Носовихинском, Горьковском и Ярославском шоссе, а также на трассе А-107 вблизи Подольска.

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Также в ведомстве призвали автомобилистов соблюдать внимательность на дорогах. Особенно бдительность важна во время летних каникул, когда на улицах появляется много детей. Водителям необходимо снижать скорость в местах большого скопления людей и быть осторожнее при парковке транспорта.

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