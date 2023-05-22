Подмосковье 22 мая 2023, 18:52 Пробки на дорогах Московской области оценили в 5 баллов вечером 22 мая Unsplash

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Загруженность дорог Подмосковья вечером 22 мая составляет пять баллов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Затруднения в движении наблюдаются на Рублево-Успенском, Волоколамском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Горьковском и Новорязанском шоссе.

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Также в ведомстве предупредили водителей об ухудшений погодных условий в регионе. В связи с этим автомобилистами следует быть внимательнее на мокрой дороге и не превышать скорость.

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