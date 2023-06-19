Подмосковье 19 июня 2023, 19:34 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 19 июня Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области вечером 19 июня составила три балла. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Затруднения в движении наблюдают на внешней стороне МКАД и съездах в сторону области, а также на Ленинградском, Волоколамском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском, Можайском, Рублёво-Успенском, и Пятницком шоссе.

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Также в ведомстве водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим. Автомобилистам необходимо быть внимательными при въезде в населенные пункты и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

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