Подмосковье 19 июля 2023, 19:33 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 19 июля Unsplash

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Загруженность на дорогах Московской области вечером 19 июля составляет три балла. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, заторы наблюдаются на Пятницком, Ленинградском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском и Ярославском шоссе. Также затруднения в движении зафиксировали на ЦКАД в районе деревни Малые Вяземы и поселка НИИ Радио в Одинцовском городском округе.

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В региональном Минтрансе также напомнили о необходимости соблюдения ПДД и скоростного режима. О чрезвычайных ситуациях нужно сообщить по экстренному номеру 112.

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