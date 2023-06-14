Подмосковье 14 июня 2023, 19:33 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 14 июня РИА «Новости»

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Загруженность на дорогах Московской области вечером 14 июня составляет пять баллов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как сообщили в ведомстве, затруднения в движении наблюдаются на внешней стороне МКАД и съездах в сторону области, а также на Дмитровском, Волоколамском, Ильинском, Ленинградском, Пятницком, Рублево-Успенском, Можайском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щелковском, Ярославском шоссе. Кроме того, пробки зафиксированы вблизи Красногорска, Мытищ, Химок, Люберец, Подольска, Истры, Щелкова, Ногинска, Одинцова, Клина и Орехово-Зуева.

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Также в Минтрансе водителей призвали соблюдать безопасную дистанцию на дорогах и скоростной режим. Автомобилистам необходимо аккуратно парковаться во дворах без помех для проезда спецтехники.

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