13 апреля 2023, 19:41
Минтранс Подмосковья сообщил о пятибалльной нагрузке на дорогах региона вечером 13 апреля
Пробки наблюдаются в западной и юго-восточной части Московской области. Также в пресс-службе ведомства отмечают затруднения движения на съездах с МКАД.
Особенно загруженными дорогами на данный момент являются Пятницкое, Горьковское, Щелковское, Дмитровское, Новорязанское, Рублево-Успенское, Володарское и Ленинградское шоссе. В Минтрансе также напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными во время движения.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов Подмосковья подключить все ресурсы для весенней уборки дорог.
Минтранс РФ
Дороги
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