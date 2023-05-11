11 мая 2023, 19:35
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 11 мая
Загруженность дорог Московской области вечером 11 мая составляет шесть баллов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Пробки наблюдаются на Щелковском, Фряновском, Ярославском, Новорязанском, Новорижском, Рублево-Успенском, Носовихинском шоссе. После 20:00 затруднения в движении сократятся до оценки в четыре балла.
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Также в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать внимательность на дорогах. Водителям рекомендуют снижать скорость вблизи населенных пунктов.
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Пробки
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