Подмосковье 11 апреля 2023, 19:33 Минтранс Подмосковья предупредил о трехбалльных пробках на дорогах региона вечером 11 апреля

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Движение затруднено в восточной и западной части региона.

Как сообщают в Минтрансе региона, пробки наблюдаются на Волоколамском шоссе в Красногорске, на Октябрьском проспекте и Новорязанском шоссе в Люберцах, на Ленинградском шоссе в Химках на Володарском шоссе в Видном, на Можайском и Рублево-Успенском шоссе в Одинцове, на Носовихинском и Горьковском шоссе в Богородском округе.

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Ведомство также напомнило автомобилистам о важности соблюдения правил дорожного движения — соблюдать скоростной режим, не отвлекать внимание от вождения, придерживаться осторожности в местах скопления пешеходов.