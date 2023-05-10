10 мая 2023, 18:27
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла вечером 10 мая
Загруженность дорог вечером 10 мая составила три балла. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Движение затруднено на Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Каширском, Можайском, Волоколамском, Рублево-Успенском и Новорязанском шоссе.
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Водителям порекомендовали соблюдать бдительность во дворах и на дорогах. Также автомобилистам необходимо заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
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