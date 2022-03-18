Минтранс Подмосковья объявил конкурс для любителей самокатов

В 2022 году в Московской области увеличат количество шеринговых самокатов. В 18 городских округах компании-прокатчики выведут на улицы 10 тысяч аппаратов, которые помогут сэкономить время и деньги. Любителей этого вида транспорта пригласили поучаствовать в конкурсе и выиграть промокоды на аренду.

На старте нового сезона самокатов в Подмосковье можно заработать бонусы на проезд. Конкурс объявили в региональном Минтрансе вместе с операторами проката. Для участия в нем необходимо опубликовать в «Историях» соцсети «ВКонтакте» снимок, на котором пользователь запечатлен едущим на работу на самокате, поставить хэштег #наработунасамокате и отметить аккаунт областного министерства транспорта. Самых креативных ждут призы — промокоды на бесплатные поездки.

За прошлый сезон, по данным регионального Минтранса, жители Подмосковья воспользовались прокатом самокатов более двух миллионов раз.

«Более 80% всех поездок совершают именно с транспортной целью. Пользователь берет самокат для того, чтобы доехать из точки „А“ в точку „Б“ по кратчайшему маршруту. Абсолютное большинство поездок не превышает трех-пяти километров», — рассказал пресс-секретарь шеринг-сервиса Whoosh Денис Балакирев.

Приведенные им данные говорят о том, что человек обычно доезжает на метро до ближайшего к точке назначения района и использует самокат в качестве «транспорта последней мили».

Пользуются самокатами многие, причем независимо от возраста или социального статуса. Активным приверженцем самокатов оказался актер и звезда фильма «Движение вверх» Александр Ряполов.

«Бывает, нужно дойти до метро, а от него еще добраться. На самокате сел и проехал без пробок, существенно сэкономив время. Стараюсь ездить по обочине или, если есть дорожки для проезда велосипедистов — по ним. Сейчас все оборудовано», — пояснил артист.

Инфраструктуры действительно становится больше. А доверие к самокатам растет, в том числе и у тех, кто никогда ими не пользовался. Свою роль здесь играет статистика травм.

«Аварийность снижается через несколько месяцев после начала использования самокатов в том или ином регионе. У нас есть консультанты по безопасности, которые объясняют, как правильно, этично пользоваться самокатами, как соблюдать ПДД, что надо спешиваться на переходах, лучше ездить в шлемах, если есть такая возможность. Не гонять на тротуарах и так далее», — заметила пресс-секретарь шеринг-сервиса «Юрент» Алена Сухоревская.

В Минтрансе отмечают, что на общем фоне статистика происшествий с самокатами не превышает 0,01%. Ее можно снизить еще больше, если внимательно относиться к инструкциям по езде на этом транспорте.

К тому же, шеринговые самокаты, в отличие от частных, не способны ехать быстрее 25 километров в час. В парковых зонах программа запрещает им движение со скоростью выше 15 километров в час.