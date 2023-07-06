Подмосковье 06 июля 2023, 23:53 Жителям Подмосковья напомнили о правилах оплаты проезда в общественном транспорте РИА «Новости»

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Минтранс Подмосковья напомнил жителям о правилах оплаты проезда на пригородных и междугородных маршрутах перевозчика «Мострансавто». Пассажиры могут пользоваться банковскими картами, транспортным документами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными удостоверениями жителя Москвы и Подмосковья.

В ведомстве подчеркнули, что для корректного списания средств за проезд пассажирам необходимо прикладывать карту дважды — при входе и выходе в автобус. Стоимость проезда на междугородных и пригородных рейсах зависит от дальности маршрута пассажира.

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Также в Минтрансе добавили, что по одной банковской карте граждане могут оплатить до четырех поездок. Эта опция доступна на терминале у водителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы пассажирского транспорта в регионе.

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