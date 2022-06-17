Минтранс Подмосковья объяснил принцип оплаты проезда после перевода на безналичный расчет

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило об отмене оплаты проезда наличными с 18 июня. Представители ведомства объяснили, как будет работать новая система.

Перевод оплаты проезда на безналичный расчет поможет повысить безопасность дорожного движения. Водитель теперь не будет отвлекаться на продажу билетов и сэкономит время. Пассажиры тоже оценят новые возможности: благодаря программам лояльности им удастся сэкономить. Оплатить проезд можно будет банковскими картами, а также картами «Тройка» и «Стрелка», которые можно приобрести на автовокзалах и автостанциях области.

Система скидок по транспортным картам позволит экономить 7% за каждые 10 поездок и 35% за 50 и более поездок. Льготный тариф получат обладатели социальных карт Подмосковья и москвича на маршрутах с регулируемыми тарифами, а на нерегулируемых — только обладатели соцкарт Подмосковья. Пополнить транспортную карту можно несколькими способами: на станциях МЦД, в терминалах Сбербанка и мобильных приложениях.