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    17 июня 2022, 13:38

    Минтранс Подмосковья объяснил принцип оплаты проезда после перевода на безналичный расчет

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнило об отмене оплаты проезда наличными с 18 июня. Представители ведомства объяснили, как будет работать новая система.

    Минтранс Подмосковья объяснил принцип оплаты проезда после перевода на безналичный расчет

    Перевод оплаты проезда на безналичный расчет поможет повысить безопасность дорожного движения. Водитель теперь не будет отвлекаться на продажу билетов и сэкономит время. Пассажиры тоже оценят новые возможности: благодаря программам лояльности им удастся сэкономить. Оплатить проезд можно будет банковскими картами, а также картами «Тройка» и «Стрелка», которые можно приобрести на автовокзалах и автостанциях области.

    Система скидок по транспортным картам позволит экономить 7% за каждые 10 поездок и 35% за 50 и более поездок. Льготный тариф получат обладатели социальных карт Подмосковья и москвича на маршрутах с регулируемыми тарифами, а на нерегулируемых — только обладатели соцкарт Подмосковья. Пополнить транспортную карту можно несколькими способами: на станциях МЦД, в терминалах Сбербанка и мобильных приложениях.