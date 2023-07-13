Подмосковье 13 июля 2023, 13:23 Минтранс Подмосковья объяснил опасность остановок на обочинах скоростных трасс Unsplash

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Подмосковным водителям напомнили о недопустимости остановок на обочинах скоростных трасс. В Минтрансе региона объяснили, в чем опасность таких действий.

На некоторых магистралях разрешенная скорость достигает 130 километров в час, при этом на таких дорогах нет светофоров и одноуровневых перекрестков. Если один из водителей решит остановиться на обочине, он сначала должен будет притормозить и сразу же станет помехой для других участников движения, особенно на грузовых автомобилях. На высокой скорости тормозной путь увеличивается, а время на принятие решения сокращается до минимума — это может грозить столкновением.

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Водители других машин могут отвлечься и не заметить, как кто-то впереди притормозил, чтобы съехать на обочину. Если они успеют перестроиться в соседнюю полосу, там тоже может пройзойти аварийная ситуация иди даже столкновение, так как на магистралях все едут очень быстро.

Если необходимо немедленно остановиться, а возможности добраться до островка безопасности или площадки отдыха нет, в этом случае водителю следует сместиться как можно правее. После остановки нужно выставить светоотражающий треугольник, покинуть проезжую часть, уйти за барьерное ограждение и позвонить в «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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