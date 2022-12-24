Подмосковье 24 декабря 2022, 19:51 Минтранс Подмосковья: новый закон о такси сделает поездки для пассажиров безопаснее Викимедиа

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В подмосковном Минтрансе отметили, что новый закон о такси установит для агрегаторов ответственность за пассажиров, а также упростит работу самозанятых. Закон был принят Госдумой в третьем чтении, он вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Согласно новому закону, разрешение на работу в такси смогут получить не только индивидуальные предприниматели и юридические лица, но и физлица, имеющие статус самозанятых.

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«Новым законом учтены все наши предложения. Его предписания обязывают нести ответственность за пассажиров не только перевозчиков такси, но и агрегаторов, что дает гарантию безопасных поездок», — рассказал первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

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Замминистра добавил, что перевозчик не будет иметь права допустить к управлению такси водителя, имеющего судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также три и более неуплаченных административных штрафа.

«С вступлением в силу нового закона нелегалам станет работать еще сложнее, а агрегаторы будут ответственнее относиться к передаче заказов лицам, не имеющим разрешение на перевозку, ведь за один такой заказ последует отзыв прав на работу в регионе», — отметил Евгений Аптекин.

На территории Подмосковья работают порядка 94 тысяч такси по выданным разрешениям и около 38 тысяч перевозчиков, напомнили в ведомстве.

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