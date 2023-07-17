Подмосковье 17 июля 2023, 14:51 Минтранс Подмосковья: несчастных случаев на МЖД стало на 23% меньше за полгода Московская железная дорога

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Количество несчастных случаев на Московской железной дороге снизилось за полгода на 23%. О промежуточных итогах сообщили в Минтрансе Подмосковья.

За шесть месяцев 2022-го на МЖД зафиксировали 375 несчастных случаев, которые привели к травмам или гибели людей. В этом году таких эпизодов 304, что на 23% меньше. При этом наибольшее количество происшествий — 188 — случилось в Подмосковье. В Москве 73 инцидента, в Калуге — 10.

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Основной причиной травм по-прежнему остаются грубое нарушение правил нахождения на платформах и переход через железнодорожные пути в неположенных местах. Чтобы снизить количество несчастных случаев, в регионе повсеместно проводят информационно-разъяснительную работу, а также активно ликвидируют стихийные переходы.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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