Подмосковье 22 июня 2023, 15:23 Минтранс Подмосковья назвал трассы с самым большим числом нарушений скоростного режима

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Превышение скорости на дорогах является одним из самых частых нарушений, которые фиксируют комплексы фотовидеофиксации в Подмосковье. Региональный Минтранс назвал топ-5 трасс, на которых скоростной режим превышают чаще всего.

«Больше всех превышений скоростного режима зафиксировано на Каширском шоссе. В пятерку „скоростных нарушителей“ входят Старосимферопольское, Можайское, Егорьевское и Пятницкое шоссе», — заявили в ведомстве.

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Кроме того, подобные нарушения зачастую фиксируют на Фряновском, Носовихинском, Быковском и Рогачевском шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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