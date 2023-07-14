Подмосковье 14 июля 2023, 10:37 Минтранс Подмосковья назвал топ-5 трасс с частыми превышениями скорости Минтранс МО

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Скорость движения транспортного потока в летнем сезоне традиционно увеличивается на несколько километров в час. С начала года среди всех нарушений, который выявили видеокамеры на дорогах, более чем в 93% случаев водители превышали скорость.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в июне почти в 90% случаев скорость превышали в диапазоне от 20 до 40 километров в час. По сравнению с февралем количество нарушений увеличилось в 2,6 раза. В диапазоне от 40 до 60 километров в час скорость превышали также в 2,6 раза чаще, от 60 до 80 километров в час — в 2,9 раза, от 80 километров в час — в 3,9 раза.

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Чаще всего камеры фиксировали это нарушение на Каширском шоссе. В топ-5 дорог также вошли Волоколамское, Старосимферопольское, Можайское, Егорьевское и Пятницкое шоссе.

В ведомстве напомнили, что превышение скорости — это одна из самых главных причин аварий. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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