Минтранс Подмосковья назвал топ-5 построенных дорог в 2021 году

В Подмосковье в 2021 году построили и открыли 14 региональных дорожных объектов общей протяженностью 30 километров. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Реализация президентского проекта позволила существенно улучшить транспортную доступность 12 округов Московской области, в которых живет около миллиона человек.

«В этом году объем строительства дорог увеличился на 20%, по сравнению в прошлым годом. Почти половину из них открыли раньше контрактных сроков. Строить с опережением графика — одна из главных задач, которую ставит перед нами губернатор Андрей Воробьев», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Одним из наиболее ожидаемых социально значимых объектов стала развязка на пересечении Ленинградского шоссе и улице Репина в Химках. Ее построили по поручению президента РФ Владимира Путина.

Источник фото: телеканал «360»

Новый дорожный объект соединил «старые» и «новые» Химки, а также упростил подъезд к промышленной части города. Теперь добраться из одной его части в другую можно всего за 15 минут.

В июле на семь месяцев раньше планируемого срока открыли движение по новому Афанасьевскому мосту. Теперь жители Воскресенска доезжают до центра за 20 минут, а до Новорязанского шоссе — за 25 минут. Мост снизил поток транзита и обеспечил альтернативный выезд на Московское большое кольцо и Новорязанское шоссе.

Источник фото: телеканал «360»

В августе открыли для движения последний участок дороги Каширское шоссе — Киселиха: две части Домодедова соединили новой транспортной развязкой общей протяженностью свыше шести километров. Открытие участка позволило улучшить транспортную ситуацию в северной части Домодедова. Время проезда по новой дороге составит не более 15 минут.

Источник фото: телеканал «360»

В конце августа, на два месяца раньше запланированного срока, открылось движение по развязке на пересечении Ленинградского шоссе с дорогой Ложки — Поварово — Пятница. Развязка улучшила транспортную доступность индустриального парка «Есипово», обеспечила проезд на внешнюю сеть автодорог и беспрепятственный проезд транзита по М-10 «Россия». На 20-30 минут уменьшилось время в пути при движении из «Есипово» в направлении Санкт-Петербурга.

Источник фото: телеканал «360»

В сентябре в Мытищах открыли движение по новому путепроводу на улицах Фрунзе и Мира с возможностью выезда по временной дороге на Ярославское шоссе. Строительство объекта соотнесли со строительством развязки на Ярославском шоссе, которую планируют запустить летом 2022 года. С открытием движения по временной схеме время выезда из города сократилось до 20 минут.

Источник фото: телеканал «360»

В следующем году в рамках нацпроекта планируют открыть движения по первому этапу Северного обхода Лобни, улицы Туполева в Жуковском и Лобненского шоссе в Лобне. Начнутся работы по реконструкции Мякининского шоссе в Одинцовском округе, а также по строительству тоннеля на Путилковском шоссе в Красногорске.