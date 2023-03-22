Подмосковье 22 марта 2023, 15:07 Минтранс Подмосковья назвал топ-3 городских округа по вывозу снега

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За зиму дорожные службы Московской области вывезли свыше 3,5 миллиона кубометров снега. Его погрузили в 175 тысяч грузовых машин. Больше всего снежных осадков вывезли с дорог в Раменском, Павловском Посаде и Балашихе, сообщили в региональном Минтрансе.

«В этом году мы организовали на территории региона более 300 мест для складирования снега. Традиционно контролируем ход работ с помощью автоматизированных систем РНИС и СКПДИ», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил уделить особое внимание уборке улиц и дворов региона.

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