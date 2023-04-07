Подмосковье 07 апреля 2023, 09:39 Минтранс Подмосковья назвал самые загруженные дороги 7 апреля

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Почти 835 тысяч автомобилей выявили на дорогах Подмосковья утром 7 апреля. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе, затрудненное движение наблюдается в сторону столицы на Варшавском, Киевском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают быть внимательными на дорогах, пристегивать ремни безопасности и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения. Для комфорта жителей строят новые детские сады, школы и поликлиники.

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