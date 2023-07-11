11 июля 2023, 14:21
Минтранс Подмосковья назвал самые частые причины аварий у байкеров
Количество аварий с участием мототранспорта увеличилось в Подмосковье с начала лета. Минтранс региона назвал самые частые причины возникновения ДТП.
Чаще всего к авариям приводят несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность байкеров. Минтранс призвал водителей мотоциклов быть сконцентрированными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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Участились и аварии с участием несовершеннолетних, у которых популярны мини-мотоциклы — питбайки. Нужно объяснить подросткам правила управления такими транспортными средствами и проследить за тем, чтобы они использовали экипировку и надевали шлем.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.
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