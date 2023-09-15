15 сентября 2023, 12:29
Минтранс Подмосковья назвал самое частое нарушение ПДД у водителей
Минтранс Подмосковья призвал всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и назвал самое распространенное нарушение среди водителей и пешеходов.
Чаще всего водители превышают скоростной режим, а пешеходы переходят дороги в неположенном месте.
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В связи со сменой сезона всех участников движения просят быть внимательнее на дорогах, а также снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам рекомендуют надевать световозвращатели в вечернее время.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ПДД
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