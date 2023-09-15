Подмосковье 15 сентября 2023, 12:29 Минтранс Подмосковья назвал самое частое нарушение ПДД у водителей Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призвал всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и назвал самое распространенное нарушение среди водителей и пешеходов.

Чаще всего водители превышают скоростной режим, а пешеходы переходят дороги в неположенном месте.

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В связи со сменой сезона всех участников движения просят быть внимательнее на дорогах, а также снижать скорость перед пешеходными переходами. Пешеходам рекомендуют надевать световозвращатели в вечернее время.

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