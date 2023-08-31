Подмосковье 31 августа 2023, 10:50 Минтранс Подмосковья назвал оптимальное время для вызова такси 1 сентября Unsplash

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По данным «Яндекс Go», в прошлом году 1 сентября спрос на такси вырос на 10-20% по сравнению с последним днем лета. Минтранс Подмосковья порекомендовал жителям региона заказывать машину вне пиковых промежутков времени.

Больше всего заказов 1 сентября поступает примерно в 07:30 утра, когда родители везут детей на торжественные линейки. Лучше подождать 10-15 минут или, наоборот, вызвать такси чуть раньше этого пикового времени.

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К 08:10 активность снижается. После 9:00 такси чаще вызывают те, кто едет на работу. Поэтому с детьми удобнее отправиться на прогулку или в гости после 10:00, когда большинство людей уже доберется до офисов.

В субботу, 2 сентября, выгоднее заказывать такси до 14:00 и после 19:00. Днем наблюдается пик спроса из-за поездок в торговые центры и кафе, поэтому цена может временно вырасти. 3 сентября оптимально запланировать поездку до 18:00, так как вечером воскресенья спрос обычно увеличивается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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