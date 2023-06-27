Подмосковье 27 июня 2023, 14:36 Минтранс Подмосковья назвал дороги с самыми частыми ДТП с фурами Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

С начала года на дорогах Подмосковья погибли 68 человек в ДТП с грузовым транспортом. Чаще всего такие аварии происходили из-за неправильной оценки планируемого обгона или превышения скорости.

Как рассказали Минтранса Подмосковья, наибольшее число погибших было зафиксировано на дорогах с высоким потолком транзитного транспорта А-108 и А-107. Это 21 человек. Также ДТП с грузовиками происходили на ЦКАД, М-3 «Украина», М-5 «Урал», Р-22 «Каспий», М-10 «Россия», М-7 «Волга», М-9 «Балтия» и на дороге «М-5 „Урал“ — п. Володарского — Каширское шоссе».

Реклама

Ведомство призывает водителей не ездить между фур, потому что их тормозной путь гораздо больше. По правилам дорожного движения грузовики длиной более семи метров должны поддерживать большую дистанцию, чтобы обгоняющие машины могли вовремя перестроиться на ранее занимаемую ими полосу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».