07 июля 2023, 10:30
Минтранс Подмосковья назвал частые виды ДТП
Встречные столкновения и наезды на пешеходов являются частыми видами ДТП в Подмосковье. Данные озвучили в Минтрансе региона.
Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников отметил, что выезд на встречную полосу является причиной почти трети аварий в стране. Еще один частый вид ДТП — это наезд на пешехода.
Реклама
Статистика актуальна и для Подмосковья. Минтранс региона призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, следовать указаниям знаков и не превышать скорость. Пешеходам же рекомендуется носить на одежде световозвращатели.
Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. В частности, проводят замену остановочных павильонов, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.
Дороги
Водители
Реклама
Реклама