Подмосковье 07 июля 2023, 10:30 Минтранс Подмосковья назвал частые виды ДТП Минтранс Подмосковья

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Встречные столкновения и наезды на пешеходов являются частыми видами ДТП в Подмосковье. Данные озвучили в Минтрансе региона.

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников отметил, что выезд на встречную полосу является причиной почти трети аварий в стране. Еще один частый вид ДТП — это наезд на пешехода.

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Статистика актуальна и для Подмосковья. Минтранс региона призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, следовать указаниям знаков и не превышать скорость. Пешеходам же рекомендуется носить на одежде световозвращатели.

Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. В частности, проводят замену остановочных павильонов, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.