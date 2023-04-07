Подмосковье 07 апреля 2023, 18:55 Минтранс Подмосковья напомнил жителям о правилах поездок на дальние расстояния Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать ПДД во время поездок на дальние расстояния. Жителям региона напоминают простые правила, которые сделают путешествие комфортным и безопасным.

Перед поездкой необходимо проверить исправность автомобиля, так как за время многочасового путешествия мелкие поломки могут привести к аварии. Также накануне водителю следует выспаться, чтобы не терять концентрацию во время движения.

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В пути следует помнить о безопасности всех участников дорожного движения. В автомобиле должны быть пристегнуты как водитель, так и пассажиры. Кроме того, необходимо вовремя заправляться и соблюдать скоростной режим. Лучше всего отправляться в путь в светлое время суток, так как вечером расстояние до соседней машины или перекрестка трудно оценить адекватно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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