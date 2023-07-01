Подмосковье 01 июля 2023, 02:21 Минтранс Подмосковья напомнил жителям о действиях пассажиров в случае ДТП Фото: unsplash.com

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Минтранс Московской области вместе с компанией «Мострансавто» напомнил пассажирам о действиях в случае ДТП. Чтобы не получить травмы во время экстренного торможения, нужно держаться за поручни.

Также во время движения запрещено вставать и передвигаться по салону автобуса или отвлекать водителя от управления транспортом.

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«Если во время движения произошло ДТП, чтобы обезопасить себя, пожалуйста, не прислоняйтесь к дверям, не высовывайте голову и руки в окна автобуса, не выходите из транспорта до его полной остановки», — уточнили в ведомстве.

Если автобус переворачивается, пассажирам нужно сгруппироваться, схватиться за поручни и упереться ногами в пол. После следует выбраться из транспорта через двери либо разбить окно. При падении в воду следует снять одежду и выбираться из автобуса через окна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов в автопарке региона.

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