Подмосковье 31 августа 2023, 13:43 Минтранс Подмосковья напомнил водителям правила безопасности вблизи школ и детских садов Минтранс Подмосковья

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Новый учебный год стартует уже 1 сентября, что означает появление большого количества детей на улицах. В Минтрансе Подмосковья водителям напомнили о правилах дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

В ведомстве отметили, что скорость движения перед учебными заведениями необходимо снижать до 20 километров в час.Также автомобилистам следует быть внимательными во дворах и в местах притяжения детей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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