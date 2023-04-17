17 апреля 2023, 15:44
Минтранс Подмосковья напомнил водителям об отдыхе при длительных поездках
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили автомобилистам об обязательности отдыха при длительных поездках. По рекомендации ведомства, останавливаться необходимо каждые два-четыре часа.
«Водить — это постоянно концентрироваться на дороге, взаимодействовать с другими участниками движения. Долгое напряжение приводит к усталости, внимание и скорость реакции падают. Всё это в свою очередь может привести к ДТП», — уточнили в министерстве.
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Во время отдыха водитель может подремать, за счет чего у него отдохнут глаза. Также следует выйти из автомобиля и размяться. При этом остановки нужно делать в разрешенных зонах.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил устранить лужи на дорогах перед началом ремонта ям.
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Отдых
Водители
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