Подмосковье 17 апреля 2023, 15:44 Минтранс Подмосковья напомнил водителям об отдыхе при длительных поездках ГК "Автодор"

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В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили автомобилистам об обязательности отдыха при длительных поездках. По рекомендации ведомства, останавливаться необходимо каждые два-четыре часа.

«Водить — это постоянно концентрироваться на дороге, взаимодействовать с другими участниками движения. Долгое напряжение приводит к усталости, внимание и скорость реакции падают. Всё это в свою очередь может привести к ДТП», — уточнили в министерстве.

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Во время отдыха водитель может подремать, за счет чего у него отдохнут глаза. Также следует выйти из автомобиля и размяться. При этом остановки нужно делать в разрешенных зонах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил устранить лужи на дорогах перед началом ремонта ям.

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