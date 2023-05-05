Подмосковье 05 мая 2023, 00:26 Минтранс Подмосковья напомнил водителям об опасности отвлекаться за рулем ТГ-канал "На МКАДЕ в пробке"

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Минтранс Московской области предупредил автомобилистов региона об опасности отвлекаться за рулем. Из-за этого, например, случилась смертельная авария на Киевском шоссе в Наро-Фоминске.

«Около часа ночи на светофоре перед поворотом на улицу Московскую остановились семь легковых автомобилей. Последним в ряду был ВАЗ-2104, в котором были пять человек. В них врезался грузовик с прицепом, водитель которого отвлекся и не успел затормозить», — сообщили в ведомстве.

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В итоге большегруз врезался в легковушки, в том числе в «четверку». В результате ДТА вся семья, которая находилась в машине, погибла.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей пройти опрос и озвучить пожелания по поводу перемен в регионе. Также можно оставить отзыв о нововведениях, которые стали заметными и долгожданными.

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