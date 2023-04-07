Подмосковье 07 апреля 2023, 17:00 Минтранс Подмосковья напомнил водителям об опасности остановки на автомагистрали

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило автомобилистам, почему опасно останавливаться на оживленных магистралях. В первую очередь, это высокая разрешенная скорость движения.

«Другие водители могут заметить стоящий автомобиль и среагировать, а могут заметить и не успеть. В последнем случае все может обернуться аварией с серьезными травмами или даже с летальным исходом», — уточнили в региональном минтрансе.

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Если у автолюбителя возникла проблема на скоростной дороге, нужно сообщить об этом в службу 112. Далее следует перестроиться в правый ряд и доехать до ближайшей разрешенной остановки. Если машина по каким-то причинам не может ехать, то оставаться внутри нее или рядом опасно.

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