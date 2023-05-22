22 мая 2023, 21:53
Минтранс Подмосковья напомнил водителям о соблюдении ПДД в дождливую погоду
Подмосковный Минтранс напомнил автомобилистам региона о соблюдении правил дорожного движения (ПДД) в период дождливой погоды, сообщила пресс-служба ведомства. Во время обильных осадков и грозы видимость на дорогах может быть значительно снижена.
Водителям необходимо придерживаться скоростному режиму и соблюдать внимательность на дорогах. Немаловажно оценивать ситуацию во время парковки во дворе.
Реклама
Также в Минтрансе отметили важность безопасности и для пешеходов. В темное время суток гражданам рекомендуют носить светоотражающие аксессуары и аккуратно переходить дорогу, убедившись в отсутствии приближающихся машин.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Водители
Реклама
Реклама