Подмосковье 22 мая 2023, 21:53 Минтранс Подмосковья напомнил водителям о соблюдении ПДД в дождливую погоду Минтранс Подмосковья

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Подмосковный Минтранс напомнил автомобилистам региона о соблюдении правил дорожного движения (ПДД) в период дождливой погоды, сообщила пресс-служба ведомства. Во время обильных осадков и грозы видимость на дорогах может быть значительно снижена.

Водителям необходимо придерживаться скоростному режиму и соблюдать внимательность на дорогах. Немаловажно оценивать ситуацию во время парковки во дворе.

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Также в Минтрансе отметили важность безопасности и для пешеходов. В темное время суток гражданам рекомендуют носить светоотражающие аксессуары и аккуратно переходить дорогу, убедившись в отсутствии приближающихся машин.

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