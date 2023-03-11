11 марта 2023, 03:28
Минтранс Подмосковья напомнил водителям о слепых зонах легкового автомобиля
Минтранс Московской области рассказал о слепых зонах автомобиля. Ведомство напомнило, что в таких местах может оказаться не только другое транспортное средство, но и человек.
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Прежде чем совершить маневр, например, перестроиться или обогнать, необходимо убедитесь в его безопасности. При движении нужно следить за ситуацией на дороге с помощью зеркал заднего вида. Особенно внимательным следует быть при приближении других автомобилей и пешеходов.
«Призываем быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД!» — добавили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.
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