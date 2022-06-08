Минтранс Подмосковья напомнил водителям о рисках повторного ДТП

Летом в связи с увеличением числа машин на дорогах Подмосковья важно помнить о риске повторных ДТП.

Тяжесть последствий таких аварий в несколько раз выше, напоминает Минтранс Московской области.

Поэтому водителям сломавшихся или попавших в ДТП автомобилей, нельзя оставаться в машине или рядом с ней. Особенно это опасно на многополосных трассах с интенсивным движением — чем больше скорость, тем быстрее может произойти повторная авария с погибшими и ранеными.

Водителям, попавшим в ДТП, рекомендуется звонить на номер 112 и сообщать об аварии, включиаь аварийный световой сигнал, выставлять на проезжую часть знак аварийной остановки и надевать световозвращающий жилет. Эти действия также помогут минимизировать риски повторных ДТП. Затем стоит сфотографировать общий вид, и покинуть проезжую часть. Отаваться в автомобиле или стоять рядом на трассе — опасно.

Для привлечения внимания водителей на 66 заправочных станциях, расположенных на 13 федеральных трассах Подмосковья, установили информационные щиты о повторных дорожных авариях. Щиты появились на вылетных трассах, в том числе на Щелковском, Минском, Каширском, Симферопольском, Ярославском, Новорязанском, Горьковском шоссе, а также на М-11 «Нева» и «кольцах» — А-107 и А-108.