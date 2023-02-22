Подмосковье 22 февраля 2023, 12:21 Минтранс Подмосковья напомнил водителям о правилах безопасности в праздники

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Риск возникновения аварий на дорогах традиционно повышается в праздники. Частой причиной ДТП становится нетрезвое вождение и превышение скоростного режима. Минтранс региона призвал всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть особо внимательными в грядущие выходные.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что соблюдать ПДД в выходные также важно из-за сложных погодных условий.

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«В праздничные дни в связи со сложными погодными условиями призываю скорректировать модель поведения на дороге — не превышать скорость, избегать резких манёвров и перестроений», — сказал он.

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С 22 по 26 февраля ГИБДД будет строго контролировать соблюдение правил движения на дорогах во всех округах Подмосковья. Инспекторы проведут рейды и массовые проверки.

Пешеходов призвали использовать световозвращательные элементы и переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора.

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