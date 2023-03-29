Подмосковье 29 марта 2023, 14:13 Минтранс Подмосковья напомнил водителям и пассажирам правила поведения в такси

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Минтранс Подмосковья напомнил водителям и пассажирам такси базовые правила поведения. Их соблюдение позволит сделать поездку комфортной и безопасной.

Перед выходом на линию таксистам необходимо пройти предрейсовые медицинский и технический осмотр. Во время поездки водители должны соблюдать ПДД, поддерживать чистоту в салоне и быть вежливыми.

При заказе такси пассажирам следует указывать корректную точку, информировать о необходимости детского кресла и перевозке животных в салоне. Оставить отзыв о поездке можно с помощью QR-кода, размещенного в салоне автомобиля, и заполнить форму обратной связи.

В случае, если пассажир ведет себя неприемлемо, водитель может сообщить об этом в поддержку агрегатора или в правоохранительные органы.

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