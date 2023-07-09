Подмосковье 09 июля 2023, 02:00 Минтранс Подмосковья напомнил водителям грузовиков о необходимости соблюдения режима труда и отдыха ГК "Автодор"

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Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей грузовиков соблюдать режим труда и отдыха для трезвой оценки ситуации во время движения. По данным госкомпании «Автодор», каждое второе ДТП в 2023 году в России было с участием кузовных автомобилей и фур.

Как уточнили в ведомстве, от общего числа погибших в дорожных авариях за эти полгода 65% приходится на происшествия с грузовиками. Кроме того, ДТП с грузовиками, как правило, приводит к полной остановке движения на трассе.

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Также в Минтрансе призвали водителей легковых автомобилей не ездить между фур, так как их тормозной путь сравнительно длинный и составляет 25-45 метров при скорости 40 километров в час.

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