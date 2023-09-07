Подмосковье 07 сентября 2023, 21:22 Минтранс Подмосковья напомнил таксистам о консультациях в чат-боте «Анна» Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья напомнил таксистам о чат-боте «Анна». В нем можно получить ответы на самые популярные вопросы по таксомоторной деятельности, например, о разрешениях, сроках рассмотрения заявлений и другом.

Сервис с умным помощником доступен в Телеграме.

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«Если нужного ответа нет, то бот соединит со специалистом областного ведомства. Консультации особенно актуальны сейчас, так как с 1 сентября вступил в силу Закон о такси. Важное нововведение — обязательная регистрация перевозчиков на территории Подмосковья», — уточнили в министерстве.

Бота можно найти через поисковик приложения или по ссылке.

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