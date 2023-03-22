Подмосковье 22 марта 2023, 10:54 Минтранс Подмосковья напомнил правила проезда детей в автобусах

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Пассажирам напомнили правила проезда детей в общественном транспорте. Если ребенку еще нет восьми лет, то платить за него не нужно, а вот более старшим ребятам понадобится билет.

Бесплатно в автобусе могут ехать дети до восьми лет. За коляску платить тоже не нужно, но если в салоне автобуса провозят детский электромобиль или дополнительный багаж (к примеру, санки или тюбинг), то нужно оплатить за них по тарифу багажа.

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На детском проезде можно существенно сэкономить, пользуясь «Стрелкой учащегося». Держатели такой карты ездят по тарифам с 50%-ной скидкой, а начиная с 36-й поездки скидка предоставляется уже в размере 99%.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий.