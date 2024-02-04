Подмосковье 04 февраля 2024, 23:56 Минтранс Подмосковья напомнил правила проезда через пункты оплаты на платных трассах Госкомпания "Автодор"

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Минтранс Подмосковья напомнил о правилах, которые действуют на пунктах оплаты на платных трассах. Одно из них — скоростное ограничение 30 км/ч, в том числе для тех, кто проезжает через полосы для транспондеров.

Чтобы заранее выбрать правильную полосу, необходимо ознакомиться со знаками, расположенными над ней. Зеленый фон означает, что воспользоваться проездом могут только водители с транспондерами.

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Чем раньше автолюбитель выберет полосу для проезда, тем меньше вероятность возникновения внештатной ситуации. Зачастую резкие перестроения в последний момент перед шлагбаумом через три полосы приводят к дорожно-транспортным происшествиям.

Представители Минтранса напоминают, что соблюдение ПДД является неукоснительной обязанностью всех водителей.

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