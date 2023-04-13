Подмосковье 13 апреля 2023, 00:33 Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки животных в общественном транспорте

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В преддверии начала дачного сезона Минтранс Подмосковья напомнил пассажирам правила провоза домашних животных. Кроме того, габариты ручной клади суммарно не должны превышать 120 сантиметров в трамваях и автобусах, 180 сантиметров - в электричках и поездах МЦД.

Собак средних и крупных пород можно перевозить только в наморднике и на коротком поводке. Их проезд оплачивается по действующему тарифу. Так, в автобусах и трамваях городского сообщения за животное надо заплатить 45 рублей, в пригородном транспорте билет может обойтись в 135 рублей.

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В электричках стоимость билета для питомцев составляет не более 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту. На МЦД провоз животных осуществляется бесплатно, однако, перед поездкой надо оформить билет.

Собаки-поводыри идут отдельной категорией. Для них проезд бесплатный, оформлять билет не требуется. Несмотря на это, животное должно быть обязательно в наморднике и на поводке.

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