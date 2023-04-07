Подмосковье 07 апреля 2023, 12:32 Минтранс Подмосковья напомнил правила перевозки спортинвентаря в общественном транспорте

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Минтранс Подмосковья напомнил пассажирам правила перевозки спортинвентаря в общественном тренспорте в весенне-летний период. Так, любители активного отдыха могут бесплатно провозить с собой снаряжение, размер которого не превышает 120 сантиметров.

Если пассажиры перевозят более габаритный инвентарь, например, велосипед, сделать это можно за отдельную плату. В городском сообщении цена провоза снаряжения составит 60 рублей. При перемещении на расстояние от 25 до 50 километров, цена будет 80 рублей, а на расстояние более 50 километров — уже 120 рублей.

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Водитель может отказать в провозе инвентаря, если он будет препятствовать другим пассажирам входить или выходить из транспорта. В период с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 в электричках, курсирующих по Подмосковью, велосипеды можно провозить бесплатно. Для этого необходимо оформить билет в кассе или автомате. В поездах МЦД провозить спортинвентарь можно бесплатно в любое время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе.

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