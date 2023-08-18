Подмосковье 18 августа 2023, 18:57 Минтранс Подмосковья напомнил правила оформления европротокола Центр безопасности дорожного движения Подмосковья

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Участники аварии могут оформить ДТП без присутствия сотрудников Госавтоинспекции. Сделать это можно с помощью европротокола. Это система упрощенного оформления аварий, которая позволяет сэкономить время и быстрее убрать пострадавшие транспортные средства с проезжей части.

Европротокол можно оформить, если в дорожно-транспортном происшествии участвовали только два автомобиля, если нет пострадавших и не разлилось топливо, у обоих участников оформлены полисы ОСАГО, а также между ними нет разногласий.

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Бланк европротокола можно распечатать, скачав с проверенных интернет-ресурсов. Писать на бланке необходимо шариковой ручкой. Заполнить нужно все графы и поля, имеющиеся в европротоколе. В оставшихся пустыми строках нужно ставить прочерк, чтобы туда нельзя было вписать дополнительные данные. Бумажный бланк водитель самостоятельно передает в страховую компанию. Европротокол также можно заполнить через мобильное приложение Госуслуги Авто.

В региональном Минтрансе уточнили, что водители, ставшие участниками ДТП, могут также обратиться в Центры помощи при ДТП и воспользоваться услугами специалиста по данному вопросу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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