28 марта 2023, 10:19
Минтранс Подмосковья напомнил правила использования электросамокатов
Сезон кикшеринга стартует в Подмосковье в апреле. В связи с этим Минтранс Подмосковья напоминает основные правила использования электросамокатов.
Перед поездкой следует проверить тормоз и убедиться в его исправности. Также жителям Московской области не рекомендуют ездить на электросамокате вдвоем. Парковаться надо так, чтобы не мешать и не загораживать путь другим участникам движения, а перед переходом дороги — спешиться. Управлять транспортным средством запрещено в нетрезвом состоянии.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил устранить проблемные места с лужами на дорогах региона. По его словам, есть места, в которых жители регулярно испытывают дискомфорт. Необходимо подробно разобрать такие ситуации и ликвидировать причины.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Реклама
Реклама