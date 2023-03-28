Подмосковье 28 марта 2023, 10:19 Минтранс Подмосковья напомнил правила использования электросамокатов

Читать 360tv в

Сезон кикшеринга стартует в Подмосковье в апреле. В связи с этим Минтранс Подмосковья напоминает основные правила использования электросамокатов.

Перед поездкой следует проверить тормоз и убедиться в его исправности. Также жителям Московской области не рекомендуют ездить на электросамокате вдвоем. Парковаться надо так, чтобы не мешать и не загораживать путь другим участникам движения, а перед переходом дороги — спешиться. Управлять транспортным средством запрещено в нетрезвом состоянии.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил устранить проблемные места с лужами на дорогах региона. По его словам, есть места, в которых жители регулярно испытывают дискомфорт. Необходимо подробно разобрать такие ситуации и ликвидировать причины.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».