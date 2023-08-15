Подмосковье 15 августа 2023, 13:08 Минтранс Подмосковья напомнил правила езды на самокатах Unsplash

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Электросамокаты стали новым видом общественного транспорта. Ежедневно на них едут на работу, в университет и по другим делам. Минтранс Подмосковья напоминает о необходимости соблюдать правила пользования СИМ, чтобы поездка ничем не омрачилась.

С 1 марта в ПДД появилась категория СИМ. Новым правилам подчиняются как частные, так и кикшеринговые электросамокаты. У сервисов аренды есть несколько отличий: они разрешают поездки только для пользователей старше 18 лет, а также имеют техническую возможность системно регулировать скорость до разрешенных ПДД 25 км/ч.

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При катании на самокате жителей Подмосковья просят не брать пассажиров, так как транспортное средство рассчитано на одного человека. В противном случае самокат становится менее управляемым.

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