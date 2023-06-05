05 июня 2023, 23:30
Минтранс Подмосковья напомнил пользователям электросамокатов о соблюдении ПДД
Минтранс Подмосковья напомнил, что пользователь электросамоката является полноценным участником дорожного движения. По этой причине ему необходимо соблюдать ПДД.
Также в министерстве пояснили, что такое СИМ.
«Это транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для передвижения одного человека посредством использования двигателя/двигателей. К СИМам относится сигвей, гироскутер, моноколесо, электросамокат, электроскейтборд», — сообщили в ведомстве.
Перед поездкой нужно надевать шлем и защитную экипировку.
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ПДД
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